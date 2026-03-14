Calcio. Savona - Superba: GARA UFFICIALMENTE RINVIATA, NON SI GIOCA AL PICASSO

AGGIORNAMENTO 18:45 GARA UFFICIALMENTE RINVIATA
AGGIORNAMENTO 18:42 La partita dovrebbe iniziare entro 3 minuti a norma di regolamento, continuano i conciliaboli
AGGIORANEMENTO 18:36 sopralluogo finale in corso. Il pallone rimbalza una volta sola nella aree. Sembrano essere le zone più zuppe insieme alle corsie laterali
AGGIORNAMENTO 18:34 Il direttore di gara ha richiamato le squadre dagli spogliatoi, sembra tutto pronto per il possibile via del match
AGGIORNAMENTO 18:18. si fa davvero fatica a capire il perchè dell'attesa; il pallone sembrava scorrere, pur con qualche rallentamento, sul manto del Picasso
AGGIORNAMENTO 18:16 Savona in campo per il riscaldamento
AGGIORNAMENTO 18:12 Superba in campo per il riscaldamento, il Savona è negli spogliatoi.
AGGIORNAMENTO 18:08 il direttore di gara non sembra convinto, probabile uno slittamento del match per comprendere come evolverà il quadro meteo (seppur sia previsto un peggioramento). La normativa federale permette un tempo di attesa di 45 minuti, entro questo termine dovrà arrivare la decisione definitiva.
AGGIORNAMENTO 18:00 ecco il direttore di gara in campo per il sopralluogo, il pallone sembra scorrere, ma continua a piovere con intensità.
AGGIORNAMENTO 17:52 primi test sul campo. Il pallone sembra rimbalzare. Le squadre sul campo non si sono riscaldate. E' possibile che si attende qualche minuto in più per capire l'evoluzione meteo.
Momenti di attesa al Picasso prima di conoscere il destino di Savona - Superba.
Il campo appare zuppo nelle aree di rigore e sulle corsie laterali, mentre la pioggia, pur a intensità variabile, continua a battere sull'impianto quilianese.
Si attende il sopralluogo del direttore di gara per conoscere la decisione finale sulla disputa del match.
Le formazioni:
SAVONA: Agostino, Colombo, Damonte, Raja, Schirru, Rolandi, Sassari, Burchi, Nelli. Silvestri, Fabbri.
A disposizione: Rosasco, Incorvaia, Iadanza, Saracco, Raso, Baldaccini, Fossati, Turone, Gamba
Allenatore: Sarpero
SUPERBA: Cannavò, Ottogalli, Tripi, Siri, Ravera, Rapetti, Vultaggio, Palmisano, Mereto, Cadenasso, Callà.
A disposizione: Romei, Sacco, MAttera, Guelfi, Pasqualino, Parmendolam, Lanza, Badamassi, S. Malinconico.
Allenatore: Malcinconico F.
Arbitro: Bresciani di Genova
Assistenti: Monaco di Genova e Pollero di Savona