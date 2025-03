Vela. Varato il calendario degli eventi formativi per il primo semestre 2025

Il Comitato I° Zona ha ufficialmente dato il via al nuovo percorso dello Staff Formazione Istruttori, un team altamente qualificato selezionato dal Comitato stesso e impegnato nello sviluppo e miglioramento continuo della formazione per istruttori.



Lo scorso 28 febbraio, presso la Palazzina delle Federazioni a Genova, il Presidente di Zona

Alessandro Pezzoli e il neo-consigliere alla formazione Adelio Frixione hanno incontrato lo Staff Formazione per definire le linee guida strategiche per il nuovo quadriennio.



Durante l’incontro, è stata ribadita la fiducia in Paolo Vianson, riconfermato come Responsabile della Formazione Istruttori del Comitato di I° Zona per il prossimo mandato. Lo Staff Formazione è composto da figure professionali di spicco nel settore, tra cui Greta Capelli, Micaela Conti, Fabio Costa, Giuseppe Damante, Davide Fazio e Alessandro Portoghese.



Questo team ha espresso la massima disponibilità a iniziare immediatamente le attività, con l’obiettivo di alzare ulteriormente il livello qualitativo rispetto agli anni passati.



Il Presidente di Zona ha sottolineato l’importanza di questo gruppo di lavoro, il cui impegno si allinea direttamente con le indicazioni e priorità fissate dal Consiglio Zonale. La collaborazione tra il Comitato e lo Staff Formazione rappresenta un pilastro fondamentale per lo sviluppo della Formazione Istruttori nella I° Zona.



A pochi giorni dall’incontro, sono già stati definiti gli appuntamenti chiave per il primo semestre 2025, segno dello spirito propositivo e della dedizione dello staff nel perseguire obiettivi concreti e strategici.



Appuntamenti validi per lo svolgimento delle ore di tirocinio zonale.

– 13-14-15 -16 marzo – Europa Cup a Imperia in collaborazione con l’ACADEMY I Zona

– 15-16 Focus Feva in occasione della regata a San Bartolomeo- Resp. Luigi Rognoni

– 22-23 marzo Focus Feva a San Bartolomeo – Resp. Luigi Rognoni

– 23-24-25 maggio Festa dello Sport a Genova Porto Antico



Prossimi moduli Corso Istruttori I° livello:

– 28-29 -30 marzo MDG del corso istruttori a Genova presso la sede del Comitato I Zona

– 3-4-5-6 aprile (esami 12-13) modulo MDS presso la LNI di Sestri Ponente che come sempre è ben lieta di ospitare le attività Federali.

– 9-10-11 maggio BS in località da definirsi (primo modulo per i futuri istruttori) segnerà l’inizio di un nuovo ciclo di formazione Istruttori.