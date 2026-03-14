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Calcio | 14 marzo 2026, 11:55

Calcio | Prima Categoria B. Tre anticipi (salvo innalzamento allerta) nel menu pomeridiano, la Veloce fa visita alla Rossiglionese

Calcio | Prima Categoria B. Tre anticipi (salvo innalzamento allerta) nel menu pomeridiano, la Veloce fa visita alla Rossiglionese

Mancano poche ore agli anticipi del girone B di Prima Categoria.

Alle 15:00 la Rossiglionese di "bomber" Arcidiacono (l'ex esterno dell'Albenga da terzino si è infatti trasformato in un goleador implacabile) ospiterà la Veloce in una sfida che si preannuncia particolarmente delicata per i granata. La squadra di Gerundo è ancora invischiata nelle zone basse della classifica e un successo in trasferta rappresenterebbe un vero e proprio toccasana per la graduatoria dei savonesi.

Nel medesimo orario si giocherà anche Old Boys Rensen-Bolzanetese, mentre a chiudere il programma del sabato sarà la capolista Olimpic, impegnata al Baciccia Ferrando contro la Pegliese.

Sulla gara pesa però l’incognita legata al maltempo: il rinvio non è infatti da escludere qualora l’allerta meteo dovesse essere innalzata al livello arancione.

Redazione

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