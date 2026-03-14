Calcio | L'ALLERTA ARANCIONE SCATTA ALLE 22, confermate le gare calcistiche pomeridiane

Dalle 22 di stasera alle 8 di domani mattina: è questa la fascia oraria che Arpal ha marcato d'arancione durante l'allerta meteo.

Le gare calcistiche pomeridiane sono così confermate in calendario, comprese le partite di Quiliano e Genova che vedranno protagoniste il Savona e la Veloce.



LE PREVISIONI ODIERNE:

Maltempo diffuso, con alta probabilità di temporali forti e/o organizzati su tutte le aree di allertamento. Cumulate elevate ovunque a fine giornata, con piogge di intensità moderata. Venti meridionali in deciso rinforzo fino a burrasca (60-70 km/h) su BCDE e fino a forti (50-60 km/h) su A, rafficati su capi costieri esposti e crinali appenninici. Moto ondoso in deciso aumento, con mare localmente agitato su AB e mareggiate lungo le coste esposte di C per onda lunga da Sud/Sud-Est (periodo 6-7 s).