Una rimessa nel cuore dell'area, una serie di contrasti e Halaj a scaricare in porta la palla dell'1-1: il Ceriale ha bruciato così l'opportunità di riacciuffare il quinto posto, nonostante 90 minuti comunque positivi di fronte al Finale.

Non solo inesperienza secondo Gabriele Beluffi: serve un pizzico di concentrazione in più per portare a casa l'intera posta in palio.