Calcio | Via libera alle liberatorie dell’Imperia. Riolfo: "Superato uno scoglio fondamentale"

È arrivato il via libera alle liberatorie del personale sportivo dell’Imperia Calcio, documenti che dovranno essere presentati agli organi sportivi competenti entro domani, 31 gennaio per quanto riguarda i rimborsi del personale e dello staff sportivo senza incorrere in penalizzazioni.

Ad annunciarlo è il tecnico e direttore generale Giancarlo Riolfo, che sottolinea l’importanza del risultato raggiunto dopo settimane di lavoro intenso: “È uno scoglio importante che abbiamo superato grazie al sindaco Claudio Scajola, che resta il primo tifoso dell’Imperia. Un ringraziamento particolare va agli sponsor del territorio e non, che hanno permesso questo risultato, oltre allo staff e ai giocatori che hanno saputo affrontare momenti difficili”, dichiara Riolfo.

E' risaputo, infatti, come l'intervento del primo cittadino sia stato fondamentale per l'iscrizione al campionato di serie D e per reperire le risorse necessari e a superare le difficoltà economiche che si sono presentate tra novembre e dicembre scorsi. Il dirigente e allenatore nerazzurro, ricorda, poi, come "il percorso di ristrutturazione della società non sia ancora concluso, ma stia procedendo per gradi".

Un passaggio fondamentale, dunque, nel cammino di stabilizzazione dell’Imperia Calcio, che ora può guardare ai prossimi obiettivi con maggiore fiducia.