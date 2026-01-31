Calciomercato | Il Quiliano & Valleggia riabbraccia Lorenzo Fusetti

Lorenzo Fusetti, torna a calcare i campi da gioco. Dopo alcuni anni di inattività, il centrocampista classe 1996 ha deciso di rimettersi in gioco con la maglia del Quiliano & Valleggia. Già da qualche mese si allena con continuità e ora è pronto per il rientro ufficiale. In passato ha militato nel Bogliasco e nella Molassana tra Eccellenza e Promozione, oltre a un’esperienza in Prima Categoria a La Spezia con il Rebocco.