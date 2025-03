Calcio, Seconda Categoria. Nolese e Veloce si giocano la vetta: la cronaca della sfida del "Mazzucco"

NOLESE - VELOCE 0-0

38' non ce la fa Godena, entra Caroniti

37' Tripodi dal limite, pallone colpito male ed esito alto

34' in ritardo Suetta su Bordone, punizione Nolese e nessun cartellino per il capitano granata. Qualche problemino per Godena, sembra però essere in grado di proseguire per il momento

33' squillo Veloce con Vallone, tiro al volo sul pallone alta di Valdora che non impesiesìrisce Barelli

27' ammonito Pasquale

26' SI RISCATTA BARELLI! PARATO IL RIGORE DI FAVARA. Il portiere si tuffa alla sua destra e indovina l'angolo bloccando la sfera, battuta per nulla delle migliori quella dell'attaccante granata

24' RIGORE VELOCE! Uscita fuori tempo di Barelli su Bruzzone, indica subito il dischetto Santini

23' prova a farsi vedere la Veloce, tiro sopra la traversa da parte di Bruzzone dal centro dell'area

21' una follia di Debenedetti che rischia di costare carissima, il portiere fa sua la sfera dopo un corner e si autolancia, viene fermato dalla Nolese che recupera palla con Debenedetti, ma non arriva il tiro a porta sguarnita

19' grande occasione per i biancorossi che mandano al tiro Godena, esce Debenedetti a valanga, palla in corner. Dal tiro della bandierina, intervniene il portiere ospite con i pugni

14' ammonito Morin. Piazzato da buona posizione per la Nolese. Dopo la palla inattiva, riparte la Veloce con Bruzzone, ma una volta in area sceglie l'appoggio, Veloce che non riesce ad andare al tiro

10' punizione Nolese non sfruttata, traiettoria di Tripodi buona ma non nasce nulla di pericoloso

8' buon avvio della Nolese in questi primi minuti, sfida comunque equilibrata e combattuta in mezzo al campo

15:01 partiti e subito un tiro in porta da parte di De Benedetti

PRIMO TEMPO

Stagione sopra ogni aspettativa per la Nolese, ma i biancorossi di Cavaliere non vogliono assolutamente mollare nulla e giocarsi una promozione storica fino alla fine. Punta al ritorno invece in Prima Categoria la Veloce, formazione attrezzata per raggiungere l'obiettivo, ma non sarà facile tagliare il traguardo in vetta anche se i granata usciranno con una vittoria da Voze. Occhio anche al dato dei 13 gol subiti da entrambe le formazioni, due ottime difese a confronto e con anche buoni numeri sui gol realizzati.

Formazioni

NOLESE: Bareli, Tassisto, Pastorino, Tripodi, Pasquale, Bordone, Giglio, Basso, Aroca Cortez, Godena, De Benedetti

A disposizione: Berretta, Caroniti, Ganduglia, Marengo, Restuccia, Sivori, Dagliano, Frione, Buzzurro

Allenatore: Cavaliere

VELOCE: Debenedetti, Morin, Viti, Suetta, Torrini, Sanguineti, Vallone, Bubba, Favara, Valdora, Bruzzone

A disposizione: Lavagna, Certomà, Cavallo, Vario, Callandrone, Lamberti, Denegri, Carpita, Testori

Allenatore: Ghione

Arbitro: Daniele Santini (Savona)