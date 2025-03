Weekend delle due ruote nel Ponente: domenica prossima la Granfondo di ciclismo ‘Sanremo-Sanremo - la classicissima’

Anche quest’anno la Granfondo Sanremo-Sanremo “La Classicissima”, giunta alla sua undicesima edizione, chiuderà il grande weekend di ciclismo. La manifestazione, che segue di un giorno la gara dei professionisti, è in programma domenica prossima, con partenza alle 10 dal lungomare Salvo d’Acquisto.

“Accogliamo con grande entusiasmo la Granfondo Sanremo Sanremo, inserita nel calendario delle manifestazioni del Comune di Sanremo, che farà da contorno alla gara dei professionisti – ha dichiarato l’assessore al turismo Alessandro Sindoni – Sanremo si prepara a vivere un weekend di grande ciclismo, confermandosi una città fortemente legata allo sport. Un benvenuto a tutti i partecipanti, con l’auspicio che la Granfondo possa rappresentare anche un’occasione per scoprire Sanremo e il suo territorio”.

La Granfondo, attraversata la città di Sanremo, proseguirà sulla statale Aurelia fino ad Imperia, da dove si percorrerà la val Prino, passando per Dolcedo, Pantasina e Vasia. Una volta tornati ad Imperia, i concorrenti saliranno fino alla frazione di Bellissimi per poi raggiungere Civezza e scendere a San Lorenzo al Mare. La parte finale, con l’aggiunta delle varianti su Terzorio e Pompeiana, ripercorrerà la Milano-Sanremo dei professionisti con la Cipressa ed il mitico Poggio sulla cui vetta è posto il traguardo. L’organizzazione sportiva è curata dall’UC Sanremo. L’arrivo è previsto sul Poggio tra le 12:30 e le 13:30. Le premiazioni sono invece in programma a Villa Ormond, dove si terrà anche il pasta party finale, intorno alle 15.

“Un’occasione unica per pedalare sulle strade entrate nella storia del ciclismo mondiale e per scoprire alcuni degli angoli più suggestivi del Ponente Ligure – ha detto il Presidente dell’UC Sanremo Fabrizio Fusini – Di grande suggestione saranno poi i tornanti del Poggio ancora ‘caldi’ del passaggio dei professionisti solo poche ore prima. Desidero ringraziare i volontari e tutti coloro che domenica saranno sul percorso, garantendo il regolare svolgimento della manifestazione in totale sicurezza per i partecipanti”.

Prima della gara, la verifica delle licenze con la consegna del numero e del materiale si svolgeranno presso il Villaggio Manifestazione allestito a Villa Ormond il sabato dalle 10 alle 19 (dove saranno anche possibili le ultime iscrizioni sul posto) e la domenica dalle ore 8 alle 9 presso la partenza sul lungomare Salvo d’Acquisto. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale: www.classicissima.it. La Granfondo Sanremo-Sanremo “La Classicissima” è presente anche su Facebook e su Instagram.

Intanto sono aperte le iscrizioni alla 54° Cicloturistica Milano-Sanremo, attraverso il sito ufficiale www.milano-sanremo.org, in programma l’8 giugno prossimo.