Vent'anni di ciclismo da festeggiare, arriva la Stella d'Oro al merito sportivo per Sandro Tuvo

Giovedì 6 novembre 2025 nel Salone di Rappresentanza del Comune di Genova, alla presenza del Sindaco di Genova Silvia Salis, dell’Assessore Regionale allo Sport Simona Ferro, del Presidente Regionale Ligure del Coni Antonio Micillo si è svolta la Cerimonia di consegna delle Benemerenze Sportive CONI.

Per quello che riguarda il Ciclismo è stato premiato con la Stella d’Oro al Merito Sportivo il Dirigente e Presidente Regionale Ligure per 20 anni Sandro Tuvo.

Organizzatore di Squadre e Gare Giovanili, di Campionati Regionali, Nazionali e Internazionali; di Campionati Italiani Strada e Fuoristrada culminati quest’anno con l’Europeo di Mountain Bike Marathon 2025.

Nel corso della premiazione ha voluto rilasciare queste sue impressioni:

“Ringrazio il CONI, il Coni Regionale e tutti gli intervenuti, è una grande soddisfazione per me ricevere oggi questo riconoscimento.

Lo considero un premio che rappresenta una tappa importante, per i miei trentacinque anni di attività nel campo ciclistico, di un percorso che continua ed è un riconoscimento che voglio estendere a tutti i miei collaboratori, ai Consigli Regionali dei 20 anni del mio mandato da Presidente Regionale ed ai tesserati del Genoa Bike, perché senza di loro non avremmo raggiunto gli obbiettivi che mi ero e che ci eravamo prefissati.