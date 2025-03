Calcio. Eccellenza: Celle Varazze col pilota automatico, De Benedetti e Akkari nella ripresa stendono l'Arenzano

CELLE VARAZZE - ARENZANO 2-0 (68' De Benedetti, 90' Akkari)

FINISCE QUI! Sono dieci di fila per il Celle Varazze, che supera 2-0 l'Arenzano grazie ai gol nella ripresa di De Benedetti e Akkari. E il Rivasamba resta a -4, per le civette mercoledì il delicato turno infrasettimanale contro il Pietra Ligure che può valere una fetta di promozione in Serie D

91' quattro minuti di recupero

90' IL SIGILLO DEL CELLE VARAZZE! In gol Akkari, che raccoglie il delizioso invito di Sassari per mettere in porta la rete del 2-0

87' altra rimessa laterale dell'Arenzano che si trasforma in un traversone, il pallone rimbalza in area e Minardi, da posizione defilata, calcia in diagonale trovando la pronta risposta di Mitu, che devia in corner

85' Thellung in verticale a cercare la spizzata di Minardi che allunga per Rezi, capisce tutto Mitu che in uscita fa suo il pallone

78' da segnalare il doppio vantaggio del Rivasamba sul Bogliasco, in questo momento la situazione in vetta resterebbe invariata, con la squadra di Pisano sempre a +4 sui levantini

76' spazio a Gnecchi per un dolorante Silvestri nel Celle Varazze, quarto cambio ordinato da Pisano

75' lunga rimessa con le mani di Piccardo che trova la testa di Minardi appena entrato, è una sorta di passaggio a Mitu che controlla senza problemi

73' resta a terra Mitu dopo un'uscita con i pugni sulla punizione di Damonte L., da valutare le condizioni del portiere delle Civette, che sembra comunque in grado di proseguire regolarmente la gara

72' doppio cambio per Pisano: dentro Akkari e Sgambelluri, escono Righetti e Calcagno

68' DE BENEDETTI! IL CELLE VARAZZE LA SBLOCCA! Angolo ad uscire di Morando, traiettoria perfetta per lo stacco perentorio a centro area del difensore biancoblu che infila Faggiano! 1-0 all'Olmo-Ferro

67' scatta il cartellino anche per Lupi, l'Arenzano fatica in questa fase a contenere le fiammate di un Celle alla continua ricerca del gol

66' ci prova ancora Sassari, conclusione angolata sulla quale riesce ad intervenire Faggiano, bravo a distendersi e a tenere lì il pallone

65' Lagorio in netto ritardo su Silvestri, inevitabile il giallo

64' Rezi infila Mitu sul palo più lontano, ma a gioco fermo dopo la segnalazione di offside da parte del primo assistente Toro di Chiavari

62' intanto nell'Arenzano esce Pastorino, dentro Damonte A.

61' SECONDO LEGNO DI GIORNATA PER IL CELLE VARAZZE: si ferma sulla traversa il tap in di Sassari, che manca il bersaglio da buona posizione

56' primo cambio per Corradi: Croce rileva Pellicciari

55' sfera smorzata dalla barriera, ci prova poi Calcagno che colpisce troppo con l'interno

55' punizione per il Celle Varazze da una mattonella interessante per il destro di Morando, proprio lui sul punto di battuta

53' Padovan sul secondo palo schiaccia il pallone, facile e centrale per il numero uno dell'Arenzano, messo alle corde in queste prime battute del secondo tempo

53' ancora Celle Varazze, Silvestri sguscia via in mezzo a due avversari appoggiando all'indietro, chiude in angolo la difesa arenzanese

52' Zampano sfonda ancora a destra, cross preciso in area dove Righetti viene disturbato al momento del tiro, si salva Faggiano

49' che palla di Silvestri per Sassari! Imbucata tra ex Cairese che libera il numero diciassette di casa al tiro, bravo A. Calcagno a chiudere e a respingere in scivolata

46' riparte la gara

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo alla "Natta": è 0-0 tra Celle Varazze e Arenzano, tra poco il racconto della ripresa

45' Faggiano non impeccabile sul corner battuto da Silvestri, Righetti e Sassari non riescono a sfruttare la chance venendo contrastati dalla difesa biancorossonera

43' sbaglia la misura del cross Damonte, viene poi ammonito Rezi per un intervento scomposto su Sassari

41' ha cambiato marcia la squadra di Pisano: altro traversone di Zampano nel cuore dell'area piccola, riesce a salvarsi la difesa arenzanese con Faggiano a far ripartire i compagni

37' PALO DI SILVESTRI! Civette a centimetri dall'1-0. Serpentina deliziosa al limite dell'area del centrocampista ex Ligorna, bravo a nascondere il pallone e a piazzarlo all'angolino con un sinistro chirurgico, solo il montante gli nega il gol

36' Celle Varazze pericoloso, traversone di Preti sul secondo palo dove Sassari, in acrobazia, non riesce a impattare bene la sfera rischiando di colpire al volto un compagno

31' gioca vicino a Righetti l'ex Cairese, rimangono Calcagno e Preti come esterni di centrocampo

28' non ce la fa Battaglia, al suo posto Sassari

25' nessuna occasione da gol in questo primo terzo di partita, il Celle Varazze sta faticando a trovare ritmo e palleggio

18' bello spunto a destra di Zampano, doppia finta sul diretto avversario e traversone sul primo palo che Faggiano neutralizza in sicurezza

17' numero di Lagorio a centrocampo che sventaglia a sinistra per Pastorino, il secondo assistente alza la bandierina fermando l'iniziativa di un Arenzano che cerca di tenere in mano il pallino del gioco

10' primo squillo anche da parte del Celle Varazze, Silvestri a due passi dalla porta non riesce a deviare alle spalle di Faggiano, c'è poi il fallo di Battaglia ai danni di Cicirello

8' A. Calcagno rischia parecchio strattonando Righetti all'altezza del dischetto, El Bouazaoui lascia correre, proteste da parte dell'attaccante delle Civette

6' biancorossoneri subito a spron battuto, approccio spensierato alla gara da parte della formazione di Corradi, che non snatura il suo modo di giocare nemmeno davanti alla capolista, pronta a sfruttare gli spazi che si aprono in ripartenza

4' soluzione corta dalla bandierina che viene neutralizzata dalla difesa di casa

3' Celle Varazze in completo blu, tenuta bianca per l'Arenzano, che guadagna il primo corner della gara

1' si parte!

PRIMO TEMPO

Formazioni:

CELLE VARAZZE: Mitu; Zampano, De Benedetti, Padovan, Botte; Calcagno F., Morando, Silvestri, Preti; Righetti, Battaglia. A dispos izione : Tredici, Panepinto, Guida, Akkari, Guida, Akkari, Sgambelluri, Bonanni, Ravoncoli, Gnecchi, Sassari. Allenatore : Pisano

ARENZANO: Faggiano, Cicirello, Calcagno A., Lagorio, Piccardo, Thellung, Pellicciari, Lupi, Rezi, Pastorino, Damonte L. A disposizione : Vallarino, Pittaluga, Bonanno, Damonte A., Baroni, Bruzzone, Trocino, Croce, Minardi. Allenatore : Corradi

Arbitro: El Bouazaoui di Chiavari