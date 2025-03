Calcio, Promozione. "Borel" ancora stregato per il Finale, il San Cipriano passa 3-2 e inguaia i giallorossi

FINALE-SAN CIPRIANO 2-3 (22' Cafarotti, 84' Arzarello - 10' Caretti, 42' Bugli, 78' rig. Bruzzese)

45'+7' finisce qui. Il San Cipriano porta a casa tre punti fondamentali e inguaia non poco il Finale.

45'+6' chiude in attacco la squadra biancoceleste che conquista una punizione laterale al limite dell'area.

45'+4' punizione Finale, palla nel cuore dell'area del San Cipriano ma allontana Saulle.

45'+2' seconda sostituzione per i genovesi: entra Vulpes, fuori Vicini.

45' la insacca Genta dopo un cross dalla sinistra di Risso, ma per il direttore di gara c'è un fallo.

42' spinge la squadra di casa che non riesce però a trovare la rete con un doppio tentativo. A palla ferma secondo giallo per Halaj che finisce qui la sua partita.

39' LA RIAPRE IL FINALE! Arzarello sul corner trova l'incornata giusta con un pasticcio di Alesso.

37' ammonito Genta che ferma la ripartenza genovese. Esaurisce le sostituzioni la squadra di casa: fuori Pastorino, dentro Ballone.

35' seconda sostituzione per la squadra genovese: dentro Saulle, esce Bruzzese.

34' continuano le proteste della panchina finalese, espulso Scalia.

33' TRIS SAN CIPRIANO! Dal dischetto freddo Bruzzese che spiazza Scalvini.

32' dal corner va a terra Oliva, per il signor Cambiaso è calcio di rigore.

31' non sfrutta la punizione il Finale, riparte il San Cipriano che conquista un angolo con Palumbo a mettere fuori il cross dalla sinistra.

28' cerca l'azione da esterno a esterno offensivo il Finale: Risso mette in mezzo per Palumbo che non riesce a tenere in campo però la sfera.

26' cambia anche la panchina ospite: Messina va fuori, dentro Craviotto.

25' ammonito Pastorino. Intanto altro doppio cambio per la squadra di casa: dentro Palumbo e Brollo, escono Nazarenko e Renda.

22' cerca spazio con un cross dalla destra il Finale, Halaj cerca di gestire la sfera ma non trova compagni da servire. Libera Castro Melendrez.

20' si preparano i primi cambi: nel Finale vanno dentro Trevisano e Dagnino per Belvedere e Cafarotti.

16' comincia ad aumentare eccessivamente la quantità di palloni sprecati in impostazione dalla squadra di casa, ha buon gioco la squadra ospite a gestire i ritmi.

13' si accentra dalla destra Renda, conclusione mancina che sfiora il palo alla sinistra di Alesso che deve solo controllarla.

12' cerca direttamente la porta su punizione Genta, palla che gira sopra l'incrocio non di molto.

11' intervento falloso su Cafarotti, ammonito Oliva.

10' cerca di prendere campo la formazione giallorossa ma non riesce a trovare la giusta giocata. Prova ora a cambiare qualcosa dalla panchina Scalia con Cafarotti più centrale e Renda largo.

1' nessuna variazione per i due tecnici all'intervallo, si riparte dall'1-2 maturato nel primo tempo.

SECONDO TEMPO



45'+1' si chiude qui la prima frazione coi genovesi più bravi a sfruttare le troppe incertezze dei padroni di casa nella propria area.

45' ci sarà ancora 1' di recupero.

45' contropiede Finale con Halaj che calcia in diagonale, Risso non arriva per un soffio alla deviazione sottomisura.

42' TORNA AVANTI IL SAN CIPRIANO! E' ancora un giocatore genovese ad avere la meglio rispetto a tutti i difensori giallorossi: rete di Bugli.

40' sempre un po' frettolosa e imprecisa la manovra del Finale, ha buon gioco la squadra di mister Tovani in questi minuti a restare nella metà campo giallorossa.

35' scontro tra Pastorino e Messina, restano entrambi a terra ed entrano i sanitari.

32' pressing efficace del San Cipriano, Spatari stavolta cerca l'assist per Vicini che dalla sinistra lascia partire un bellissimo diagonale alto di poco.

30' perde una palla pericolosa il Finale, Bruzzese la riconquista e serve Spatari, deviato fuori il suo tiro dal limite.

28' cerca lo schema a tutto campo su calcio di punizione la squadra biancoceleste, la sponda di Castro Melendrez è però troppo lunga per il compagno sul secondo palo.

23' Renda ammonito per protesta.

22' PAREGGIO DEL FINALE! Azione verticale dei giallorossi con Risso che stavolta trova il corridoio giusto per Cafarotti che infila.

18' c'è un po' di frenesia nella manovra casalinga, ora Risso manda sul fondo un possibile suggerimento per Halaj.

15' arriva da un piazzato la risposta del Finale, il colpo di testa di un avanti giallorosso viene deviato sopra la traversa da Alesso.

10' VANTAGGIO OSPITE! Sulla rimessa laterale la squadra biancoceleste Caretti trova la devizione giusta nel cuore dell'area finalese.

10' costruisce l'offensiva a sinistra il San Cipriano sull'asso Castro Melendrez-Vicini, ci mette una pezza Arzarello.

9' trova Cafarotti a destra il Finale con un cambio gioco, tiro dell'esterno mancino deviato da un difensore, in presa alta ci arriva Alesso.

5' partenza molto decisa del Finale, San Cipriano più attento in fase di copertura.

1' squadre schierate in campo con le loro classiche divise, si parte!

PRIMO TEMPO

Queste le scelte dei due tecnici.

FINALE (4-3-3): Scalvini; Nazarenko, Pastorino, Arzarello, Caligaris; Belvedere, Genta, Renda; Cafarotti, Halaj, Risso.

A disposizione: Martinetti; V. Brollo, Mallarino, Bertorello, Ballone, D. Dagnino, Shpuza, Palumbo, Trevisano.

Allenatore: M. De Lucis

SAN CIPRIANO (4-3-3): Alesso; Villa, Oliva, Montecucco, Bruzzese; Castro Melendrez, Bugli, Spatari; Vicini, Messina, Caretti.

A disposizione: Balbi; Craviotto, Vulpes, Bondelli, S. Dagnino, Friedman, Saulle, Trucco, Vaccaro.

Allenatore: P. Tovani

Arbitro: Cambiaso di Imperia

Assistenti: Ponzetto e Laconi di Genova)



Sa davvero di scontro salvezza, se non addirittura qualcosa di più, la quint'ultima sfida stagionale per Finale e San Cipriano, di scena "l'una contro l'altra armate", parafrasando il Manzoni, in una giornata che potrebbe dire molto nella coda della classifica del Girone A di Promozione.

Dopo il pareggio in extremis in quel di Ceriale, i giallorossi di casa hanno un'opportunità tra le mura amiche per cercare di tornare a quel successo che manca, al "Borel" da mesi. Evitare i playout appare impresa ardua, ma quanto meno provare a qualificarcisi nella migliore posizione possibile è l'obbiettivo di Scalia e compagni.

Un punto più sopra stanno proprio i biancazzurri genovesi, che i tre punti per superare i savonesi li hanno trovati a sorpresa la scorsa giornata contro la Sampierdarenese.