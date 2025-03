Calcio, Celle Varazze comitiva del gol, a segno anche De Benedetti: "Sappiamo accettare gli eventi. La dedica? A nonna Bruna" (VIDEO)

E' un'analisi pacata e lucida quella di Filippo De Benedetti a pochi minuti dal termine di Celle Varazze - Arenzano.

Per il centrale ex Albenga il voto in pagella non può che essere alto, grazie alla rete che ha sbloccato le sorti del match e l'ennesima partita con la porta biancoblu imbattuta.

La serie di dieci risultati utili consecutivi ha indubbiamente aiutato ad accrescere il livello di autostima e convinzione della truppa di mister Pisano, attesa mercoledì nel turno infrasettimanale dal Pietra Ligure.

Una dedica per il gol? A nonna Bruna.