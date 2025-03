Calcio. Una crociera per la migliore coppia di rigoristi, iscrizioni aperte per "Continuiamo da... undici metri"

Va a completarsi il quadro dei tornei estivi del comprensorio ingauno, con la serata tutta dedicata ai calci di rigore.

"Continuiamo da… 11 metri" illuminerà la notte dell'Annibale Riva il prossimo 14 giugno, con la tradizionale formula del torneo a coppie.

Chi avrà il merito di prevalere tra parate, cucchiai e tiri incrociati, potrà non solo succedere nell' albo d'oro a Pietro Gandolfo e Edoardo Prudente, ma anche godersi la crociera messa in palio per il duo vincitore.



Per informazioni e iscrizioni (solo su Whatsapp)

Emanuele: 3205559189

Lorenzo: 3203259263

Matteo: 3926332221