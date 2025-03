Se durante i novanta minuti di gioco mister Rodrigue Boisfer ha condotto i rossoblu con calma serafica, il tecnico del Vado si è lasciato andare non appena il tiro di Picone ha varcato la linea di porta.

Qualche commento dalla tribuna non è piaciuto all'ex centrocampista del Genoa, pronto però a non lesinare complimenti nei confronti dei giocatori scesi in campo. Il pensiero è anche volato alla Juniores Nazionale, chiamata ad affrontare i playoff dopo aver chiuso il girone A al secondo posto.