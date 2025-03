Football americano, Pirates sconfitti a Ferrara, Meini: "Cresciamo, ma paghiamo gli errori"

I Pirates Savona escono sconfitti dalla trasferta contro le Aquile Ferrara con un netto 35-14 nell'ultimo turno della Italian Football League (IFL). Un risultato che evidenzia la crescita della squadra ligure, ma anche le difficoltà nel limitare gli errori, come sottolineato dal General Manager Gegio Meini nel post-partita.

"C'è poco da recriminare, continuiamo a crescere e a lavorare, ma gli errori in questo momento ci stanno penalizzando", ha dichiarato Meini. "In questo campionato vince chi sbaglia meno, chi è più preciso. Noi abbiamo ancora parecchie imprecisioni sia dal punto di vista tecnico che tattico. È una crescita costante, non siamo sfiduciati, non ci abbattiamo. Sappiamo che la corsa è ancora lunga, dobbiamo solo voltare pagina e andare avanti".

Nonostante il divario nel punteggio, i Pirates hanno mostrato segnali positivi. Tuttavia, la gestione degli errori resta un aspetto cruciale da migliorare. "Ci sono tante cose buone, ma dobbiamo imparare a gestire meglio gli errori e a farne sempre meno", ha aggiunto Meini. "L'errore genera nervosismo e, con poca lucidità, gli errori si accumulano".

Nel prossimo turno, domenica 6 aprile, i Pirates affronteranno i Guelfi Firenze al Pirates Field di Albisola Superiore. La squadra toscana, tra le più forti del campionato, aveva già travolto i savonesi nella gara d’esordio con un pesante 49-0. A complicare la situazione, l’infortunio alla spalla di Lawrence Dalla Betta, ricevitore e tight end, che dovrà osservare un lungo stop.