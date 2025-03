Football Americano. Il Pirates Field chiama anche l'Under 17, bowl contro Giaguari, Maddogs e Marinai

Inizia il campionato flag football under 17 dei giovani pirati allenati da coach Patrick Bazzano. Breve intervista pre bowl con la team manager Cinzia Vignolo che da anni si occupa dei rapporti tra società, genitori e ragazzi:

"Abbiamo voluto fortemente che il bowl di domani si giocasse in casa al Pirates Field e anche se alcuni innesti tra i ragazzi sono molto recenti, vogliamo fare bene e far conoscere questo sport che ricordiamo sarà presente alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. L’impegno dei Pirates nelle scuole del territorio è ormai una nostra costante e alcuni ragazzi si sono già interessati a questo sport".



I giovani pirati incontreranno 3 forze assolute del panorama flag giovanile in Italia: I Giaguari Torino, i Maddogs Milano e i Marinai Milano, addirittura la seconda franchigia schierata dai Seamen Milano.

Il kick off sarà dato appunto dai padroni di casa che sfideranno in gara 1 i giovani torinesi.

Insieme alla Vignolo e coach Bazzano in sideline sarà presente anche coach Davide Leoni, il quale da anni si occupa delle giovanili insieme a Carola Bianchelli che non sarà presente al bowl vista la sua convocazione in nazionale flag femminile.

Divertimento assicurato fino alle 16.00 del pomeriggio per l’inizio del campionato under flag nazionale, per far conoscere una disciplina dinamica e divertente (senza contatto) e per tifare tutto insieme le giovani leve dei Pirats 1984.



Ecco il roster U17 Pirates:

Giusto Filippo, Strazzulli Alex, Frosi Marco, Cattaneo Giovanni, Brazzino Lorenzo e Chiatellino Ludovico.