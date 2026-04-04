Sport Paralimpici | Il Comitato Ligure dà il via ai corsi di formazione per l’allenamento dell’atleta con disabilità

Il Comitato Italiano Paralimpico – Delegazione Liguria, in collaborazione con la FISDIR – Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, comunica l’avvio di un programma di formazione tecnica specializzata rivolto alle persone che desiderano acquisire competenze specifiche per approcciarsi all’allenamento di atleti con disabilità intellettiva relazionale nelle seguenti discipline:

- Atletica

- Nuoto

- Tennis

- Pallacanestro

- Judo

Il Percorso formativo è riservato sia ai tecnici in possesso di un brevetto rilasciato dalla Federazione Olimpica di appartenenza sia a figure di supporto che ancora non abbiano un brevetto ma che lavorano in sinergia con le prime, e rappresenta il primo livello qualificante per operare nell’ambito degli sport dedicati agli atleti con disabilità intellettiva relazionale.

Grazie a un contributo straordinario della Regione Liguria, per i residenti in Liguria e per i primi 20 iscritti a ciascuna disciplina sportiva, il corso – il cui costo ordinario è di € 200 – sarà completamente gratuito. Per consentire la partecipazione al maggior numero possibile di Società sportive liguri, verrà data priorità ai primi due tesserati per ciascuna società sportiva di appartenenza, così da garantire il coinvolgimento di almeno 10 società differenti, con ulteriore priorità a chi già possiede un brevetto da tecnico federale.

Alla luce delle richieste che perverranno, il Comitato provvederà a comunicare ai richiedenti l’eventuale assegnazione della gratuità o, se necessario, l’importo da corrispondere; rimangono a carico dei partecipanti le spese di spostamento, eventuale alloggio e il vitto. Si prega di prendere visione degli allegati per ulteriori dettagli legati a modalità e tempistiche. Le persone interessate possono segnalare la propria manifestazione di interesse alla Segreteria regionale CIP Liguria alla mail progetti.liguria@comitatoparalimpico.it entro il 7 Aprile 2026.



