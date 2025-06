IL PAGELLONE. Albenga, che dire?

VOTO 0

Il Pagellone di fine campionato rappresenta l'occasione per esprimere un'opinione, positiva o negativa che sia, su quanto ha potuto raccontare un'intera stagione sportiva.

Un punto di vista esterno, ovviamente più o meno condivisibile, ma che vive sulla dinamiche di un evento leggero come il calcio il dilettantistico.

In merito a quanto effettivamente avvenuto tra le mura dell'Annibale Riva, il giudizio finale toccherà non alla stampa, ma agli attori che in queste settimane se ne stanno occupando in prima persona all'interno delle mura del tribunale di Savona. Quando "scendono in campo" giudici, sostituti procuratori, curatori fallimentari e la Guardia di Finanza, la palla deve passare metaforicamente a loro, in attesa di un pronunciamento definitivo.

Limitandosi alla sfera tecnica, quando una squadra vede interrotto il proprio cammino in corso d'opera (qualsiasi sia la ragione) il voto non può che essere il più basso possibile.

Ad maiora Albenga.