Calcio, Albenga. Il sindaco Tomatis interviene sul Riva: "Serve una società di riferimento, il Pontelungo si accollerebbe anche attività extra"

L'Annibale Riva e la nomina del curatore fallimentare per l'Unione Sportiva Albenga continuano a tenere banco nelle schermglie politiche all'ombra delle torri ingaune.

A tal riguardo è intervenuto il sindaco Riccardo Tomatis, anche in merito alle voci sulla possibile assegnazione della concessione dell'impianto di Viale Olimpia ai granata del Pontelungo:

"Premetto che non c’è stata nessuna amministrazione della storia di Albenga che abbia investito più di noi nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi. Abbiamo speso milioni sulla tensostruttura - spiega Tomatis - sul PalaMarco, sul PalaLeca, sulla Bocciofila. Sul Riva abbiamo rifatto il terreno di gioco, adeguato le uscite di sicurezza, gli impianti elettrici, impermeabilizzazione e molto altro

L’amministrazione ha bisogno di una società di riferimento. L’Albenga Calcio non si è resa disponibile non rispondendo ai numerosi solleciti, fatti anche attraverso pec. Avremmo identificato il Pontelungo come società referente che si prenderebbe l’impegno di adempiere all’ordinaria manutenzione e a una serie di attività extra manutenzione, fermo restando l’utilizzo dell’impianto da parte di tutte le squadre che lo hanno utilizzato finora, questo non cambia, in attesa di preparare la documentazione d’ istruttoria per arrivare a un affidamento in concessione".