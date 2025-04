Calcio, Prima Categoria A. La Baia vuole resistere all'assalto delle ponentine

Ultimo appuntamento prima di Pasqua per il girone A di Prima Categoria.

L'equilibratissima lotta al vertice prosegue, con la Baia Alassio al penultimo appuntamento del proprio campionato contro l'Imperiese (le vespe riposeranno proprio l'ultima giornata).

Ospedaletti, Golfodianese e Camporosso restano con le antenne alte: gli orange saliranno in Val Bormida per sfidare il Dego, mentre i ragazzi di Vindigni riceveranno nel derby l'Andora. Per i rossoblu, infine, confronto interno contro l'Altarese.

Ultimi assalti al quinto posto per il Cengio, in attesa della Virtus Sanremo, posticipo alle 17:00 tra Mallare - Oneglia.