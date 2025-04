Calcio, Torneo delle Regioni. Un pari che vale per l'Under 15 della Liguria, legni poco amici contro la Calabria

Per rimanere aggiornato sul Torneo delle Regioni 2025, clicca mi piace sulla Pagina Facebook: www.facebook.com/sv.sport



Liguria e Calabria salgono a quota quattro punti in classifica dopo lo 0-0 di Pozzallo, ma non è stato il solito pareggio tattico in ottica qualificazione (ancora da conquistare per entrambe).

I ragazzi di Cardini e Caronisiti si sono affrontate a viso aperto, avendo entrambe l'opportunità per continuare il proprio percorso a punteggio pieno. Un pizzico di sfortuna in più l'hanno avuta i ragazzi liguri, con i legni della porta avversaria poco amici.

Domani i portacolori della nostra regione avranno l'opportunità di conquistare il passaggio del turno contro il Molise (già eliminato). Un eventuale successo potrebbe non garantire il primo posto, ma almeno la qualificazione nel lotto tra le migliori seconde.



UNDER 15

CR LIGURIA - CR CALABRIA 0-0

CR LIGURIA: Vincenzi, Arancino (2'st D'Ambrosio), Badano, Condurso (20'st Finizola), De Col, Dessì, Ginatta, Hila (25'st Daneri), Panasia, Ruggiero, Stamilla.

A DISPOSIZIONE: Nassano, Barone, Caruso, Gasparini, Lo Conte, Tella.

ALLENATORE: A. Cardini.



CR CALABRIA: Murdaca, Provenzano (22'st Tidula), Laganà (22'st Andzilewko), Cairo (10'st Casaula), Sacca, Conteh, Fusaro (36'st Laugelli), Mangiola, Puccio, Mastroianni (10'st Costanso), Selvaggi.

A DISPOSIZIONE: Zagari, Perri, Sica, Lo Bianco.

ALLENATORE: F. Coronisiti.