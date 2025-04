Calcio, Torneo delle Regioni. Il sorteggio "regala" Marche e Veneto alle selezioni Under 15 e Under 17 della Liguria

Sono stati effettuati i sorteggi relativi agli abbinamenti dei quarti di finale del Torneo delle Regioni.

L'Under 15 di mister Cardini dovrà affrontare domani le Marche, mentre l'Under 17 il Veneto.

I nomi delle avversarie sono emerse dopo la chiusura delle fase a gironi. Ecco il recap delle gare disputate ieri.



Under 15 - Nel Girone A, la Lombardia supera di misura la Sicilia grazie a una rete di Giordano e conquista la vetta della classifica. Inutile il 5-1 delle Marche sulla Basilicata: a segno Marini, Franchino, Maturo, Carinelli e due volte Montecchiani. Nel combattuto Girone B, Veneto, C.P.A. Bolzano e Friuli Venezia Giulia chiudono a 5 punti; passa il Veneto grazie alla miglior differenza reti. Nel Girone C la Liguria domina su Puglia, Molise e Calabria e conquista il primo posto; la Calabria viene ripescata come miglior seconda. Nel Girone D Emilia-Romagna e Lazio chiudono appaiate a 7 punti e accedono entrambe alla fase successiva: nell’ultimo turno, i laziali superano 2-0 l’Abruzzo e gli emiliani vincono 1-0 sulla Campania. Nel Girone E il Piemonte V.A., già qualificato con un turno d’anticipo, chiude con uno 0-0 contro la Sardegna.



Under 17 - Nel Girone A, la Lombardia pareggia 1-1 con la Sicilia e si qualifica prima nel girone. Le reti portano la firma di Agogliati per i lombardi e di Zizzo per i siciliani. Da segnalare la prodezza del portiere siciliano Maggiore, che alla mezz’ora ha neutralizzato un rigore calciato da Piazza. Nel Girone B avanzano Friuli Venezia Giulia e Veneto, entrambe a 7 punti. Nel Girone C, la Liguria chiude al primo posto e la Puglia passa come miglior seconda: decisivo il 4-1 rifilato alla Calabria, con gol di Soldano, Sall (su rigore) e doppietta di Keita; per i calabresi rete su rigore di Chirico. La Liguria rifila una cinquina al Molise con marcature di Di Lucia, Cannella, Zenati e doppietta di Celella; per il Molise gol di Iadisernia e un rigore fallito da Tanferna. Nel Girone D domina il Lazio, che si qualifica da primo; passa anche l’Emilia-Romagna. Nel Girone E il Piemonte V.A. supera 2-0 la Sardegna e accede ai quarti.

Femminile - Con la qualificazione già in tasca, la Lombardia supera con un rotondo 4-0 la rappresentativa siciliana. Nel Girone B il Veneto chiude al primo posto grazie ai successi su CPA Bolzano e CPA Trento, quest’ultimo battuto ieri per 2-0. Nel Girone C, la Puglia festeggia il primato. Situazione incerta nel Girone D fino agli ultimi minuti: l’Emilia-Romagna batte 3-1 la Campania, mentre il Lazio, grazie al pari per 1-1 contro l’Abruzzo, stacca il pass per la seconda fase.



Under 19 - Nonostante la sconfitta di misura contro la Lombardia, la Sicilia accede ai quarti insieme alla selezione lombarda. A decidere il match, nella ripresa, è una rete di Di Noi. Nel Girone B accedono ai quarti Friuli Venezia Giulia e CPA Trento, entrambe a 7 punti. Nel Girone C è la Puglia a dominare e proseguire il cammino. Nel Girone D la Campania avanza grazie a una miglior differenza reti sull’Emilia-Romagna: le due squadre avevano chiuso appaiate a 5 punti. Nel Girone E dominio assoluto di Piemonte e Toscana, qualificate con pieno merito.