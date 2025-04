Giudice Sportivo, SErie D. Le sanzioni verso il turno infrasettimanale: multa per l'Imperia, fuori un turno Capra e Gandolfo

GIUDICE SPORTIVO GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 13/ 4/2025



CALCIATORI NON ESPULSI AMMONIZIONE (XV INFR)

DEGRASSI ALESSANDRO (CHISOLA CALCIO



SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

D IGLIO GIUSEPPE (CITTA DI VARESE S.R.L.)

MACCIONI MATTEO (CITTA DI VARESE S.R.L.)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.



SOCIETA'

AMMENDA

Euro 700,00

IMPERIA CALCIO SRL

Per avere i propri sostenitori rivolto espressioni offensive e minacciose nei confronti del Direttore di gara dal 25º minuto fino al termine del primo tempo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BERARDO STEFANO (SALUZZO)

Per avere rivolto espressione offensiva ad un tesserato della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

TARASCHI PIER PAOLO (BORGARO NOBIS 1965)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GANDOLFO LORENZO (IMPERIA CALCIO SRL)

CRETTI MATTIA (OLTREPO FBC

CAPRA EDOARDO (VADO 1913 A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

CARLI FILIPPO (DERTHONA FBC 1908 A.S.D.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BUGNO ALESSIO (NOVAROMENTIN SRL)

DI CESARE FACUNDO ARIEL (SALUZZO)