Calcio. Sarpero apre il valzer degli allenatori: "Domani potrebbe essere l'ultima partita al Faraggiana"

La prossima estate potrebbe essere una delle più movimentate sul fronte panchine. Tantissime sono le piazze dove si mormora di un cambio di allenatore nel giro di poche settimane, quando i vari campionati saranno terminati e i direttori sportivi potranno sbottonarsi un po' di più.

Il primo segnale in Eccellenza lo ha dato il Pietra Ligure, con la separazione da mister Cocco, ma anche Carlo Sarpero potrebbe chiudere un biennio magico alla guida dei ceramisti.

I tam tam vanno avanti da diverse settimane, ma lo stesso tecnico ha confermato di poter salutare l'impianto albissolese, domani, in occasione della partita contro il Millesimo:

"Ultima partita in casa e potrebbe essere anche l’ultima al Faraggiana - ha scritto il mister sui social . per chi ci è stato sempre vicino sopratutto in questi ultimi tre anni per chi ci ha amato e sostenuto in ogni circostanza,per chi ha messo Albissola sopra ogni cosa per raggiungere gli obiettivi, ed ha il piacere di salutarci e condividere con noi il penultimo tassello di questa stagione importante da neopromossa al ritorno in promozione, vi aspettiamo domani al campo.

Forza!"