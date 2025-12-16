Calcio. Carcarese, pari e rimpianti contro il Bogliasco. Poggi: "Dobbiamo fare mea culpa e cercare di non commettere più certi errori"

"Sarebbe stato importante vincere, non ci siamo riusciti per nostre disattenzioni, dobbiamo fare mea culpa e cercare di non commettere più certi errori di cui siamo tutti responsabili, soprattutto quando si riesce a recuperare una partita come questa decisiva per i playout". Così Mattia Poggi, attaccante della Carcarese, che ha conquistato e realizzato il rigore del definitivo 3-3 contro il Bogliasco nell'ultimo turno del campionato di Eccellenza.

"Quanto pesava il pallone del rigore? Come tutti quelli che tocchiamo in campo in questo momento - ha aggiunto l'attaccante - dobbiamo renderci conto che nell’area avversaria e nella nostra tutti i palloni contano, dobbiamo essere molto più attenti in tutte le fasi e i minuti, come abbiamo visto da un momento all’altro la partita si può ribaltare a favore o contro. Ora nello spogliatoio c’è delusione, dopo la rimonta avevamo la partita in pugno. Da una parte, però, bisogna vedere il bicchiere mezzo pieno perché nel recupero siamo riusciti a pareggiare".

"Domenica prossima con lo Sporting Taggia sarà un’altra partita dura contro una diretta contendente, dobbiamo affrontarla come se fosse una finale, in questo momento i tre punti sono fondamentali, non arrivano da un po’ di tempo e non conta altro", ha concluso Poggi.