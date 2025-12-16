 / Calcio

Calciomercato, il Legino si rafforza sull'esterno: per i "pirati" c'è il ritorno di Osman Majid

Come previsto e ampiamente prevedibile, è cominciata la sequela di addii dal New Bragno. 

A trovare una nuova squadra in queste ore è il terzino Majid, che torna al Legino.

«La società è lieta di annunciare il ritorno in maglia Verdeblù di Osman Majid, esterno difensivo classe 96' proveniente dal New Bragno - si legge nel comunicato del club savonese - Osman ha già vestito la maglia del Legino per 3 stagioni e tutti noi gli auguriamo un buon ritorno sulla barca dei Pirati. In bocca al lupo "Os" non vediamo l'ora di vederti in campo a correre con i nostri colori».

