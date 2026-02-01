 / Calcio

Calcio | 01 febbraio 2026, 11:50

Calcio | Seconda Categoria. Girone A a pieno regime, domenica di recuperi nel gruppo B

Calcio | Seconda Categoria. Girone A a pieno regime, domenica di recuperi nel gruppo B

GIRONE A

Tutti in campo dopo il 6-0 dell’Albingaunia sull’Oneglia.

La capolista Argentina sfiderà il Riva Ligure mentre le due savonesi, Borghetto e Villanovese, saranno entrambe chiamate alla gara interna contro il Sanremo 2000 e il San Bartolomeo Cervo.

Alle 15:00 di disputerà anche Golfodianese B - Vallecrosia Academy, chiuderà alle 18:00 il programma il posticipo tra Carlin’s Boys e Campobasso Under 21.

GIRONE B

Domenica dedicata ai due recuperi.

A Carcare si gioca Plodio - Nolese, Pietra Ligure sarà il teatro di Bardineto - Murialdo.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium