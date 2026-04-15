Varazze celebra la memoria storica e sportiva con l'intitolazione del "Largo Olimpionici Carattino"

Con deliberazione n. 41 del 9 aprile 2026, la Giunta comunale di Varazze ha approvato la proposta di intitolazione “Largo Olimpionici Carattino” allo slargo situato nel retroporto tra via Savona e via Maestri del Lavoro, attualmente adibito ad area fitness.

L’iniziativa, condivisa con i familiari della famiglia Carattino, nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di valorizzare la memoria storica e sportiva della città, rendendo omaggio a concittadini che hanno elevato il prestigio di Varazze a livello internazionale.

Gli Olimpionici Carattino – Antonio Carattino, Domenico Carattino, Giuseppino Carattino e Leonardo Carattino – rappresentano un caso unico nella storia della vela italiana: una famiglia intera capace di raggiungere i Giochi Olimpici, partecipando alle edizioni di Helsinki 1952, Melbourne 1956 e Città del Messico 1968, oltre a distinguersi in numerose competizioni nazionali e internazionali.

Cresciuti tra il borgo del Solaro, i cantieri Baglietto e il mare di Varazze, i Carattino hanno incarnato nel corso del Novecento la massima espressione della tradizione marinara locale, unendo competenza tecnica, passione sportiva e cultura del mare.

I loro successi non rappresentano soltanto traguardi agonistici, ma testimoniano valori profondi: resilienza, dedizione, spirito di squadra e forte legame con il territorio. Valori che ancora oggi costituiscono un riferimento per le giovani generazioni.

Non è casuale la scelta dell’area: uno spazio dedicato allo sport e al benessere, affacciato sul mare, elemento naturale e simbolico della loro storia, che diventa luogo vivo in cui memoria e quotidianità si incontrano.

Attraverso questa intitolazione, l’amministrazione comunale intende rafforzare il legame tra la toponomastica cittadina e l’identità di Varazze, riconoscendo figure che hanno scritto pagine indelebili della storia della vela e contribuito a costruire il senso di appartenenza della comunità.

Il procedimento amministrativo prevede ora la trasmissione della proposta alla Prefettura di Savona per il rilascio della necessaria autorizzazione.

“Intitolare questo spazio agli Olimpionici Carattino – commenta il sindaco Luigi Pierfederici - significa rendere omaggio non solo a grandi sportivi, ma a una storia profondamente varazzina fatta di mare, lavoro e passione. È una famiglia che ha saputo portare il nome della nostra città alle Olimpiadi, restando sempre legata alle proprie radici e trasmettendo valori importanti ai giovani. Vogliamo che questo luogo diventi uno spazio vivo, dove le nuove generazioni possano riconoscersi in questi esempi e trovare ispirazione per il proprio futuro”.