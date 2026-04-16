Un torneo di burraco per sostenere il progetto “Alassio Città Cardioprotetta”: l'iniziativa il 18 aprile

Il Lions Club Alassio Baia del Sole, in collaborazione con U.N.V.S. Sezione di Alassio “Pino Zucchinetti”, Croce Bianca Alassio e Associazione Vecchia Alassio, con il patrocinio del Comune di Alassio – Assessorato allo Sport, organizza un torneo di burraco benefico a favore del progetto “Alassio Città Cardioprotetta”, che mira a potenziare la presenza di dispositivi salvavita sul territorio e a promuovere la formazione dei cittadini sulle tecniche di primo soccorso.
L’iniziativa si terrà sabato 18 aprile alle ore 14:30 presso l’Hotel Toscana, con quota di partecipazione di 25 euro, comprensiva di donazione a favore del progetto.
Al termine del torneo, dopo le premiazioni, ai partecipanti sarà offerto un rinfresco.
Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 349 460 2905.