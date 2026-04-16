Atletica Arcobaleno | Andrea Azzarini è campione regionale sui diecimila metri, Giorgia Bongiovanni oro tra le Allieve

Campionato regionale di corsa su pista a Genova Villa Gentile.

Nelle discipline valide per l’assegnazione del titolo regionale due significative affermazioni per i portacolori dell’Atletica Arcobaleno Savona.

Gara sui 10 km all’insegna di un ritrovato e motivato Andrea Azzarini. L’allievo di Sergio Lo Presti ha dominato la gara, aggiudicandosela con addirittura 2 minuti di vantaggio sul secondo classificato e chiudendo in un comunque valido crono di 31.32.98.

L’altro oro arriva dalla gara riservata alle Allieve, sui 20 minuti di corsa. Ad imporsi è Giorgia Bongiovanni che sfiora i 5 km, concludendo con 4.986 metri. Un’altra bella prova per l’atleta varazzina, seguita dal coach Marco Muratore. Alle sue spalle la giovane runner cogoletese Rachele Rizzi, per una doppietta Arcobaleno.

Nelle prove di contorno conferma di una motivata Irene Sinesi sui 1.500, con vittoria in 4.53.28 e con la compagna di allenamenti Alessia Laura al secondo posto in 4.59.09.

Sui 1.000 metri allievi gara condotta sino agli ultimi metri da un volitivo Emanuele Carra, che si migliora a livello crono sino a 2.41.04 ma che allo sprint viene scavalcato dal compagno di colori Luca Morandi (2.40.39) oltre che dal vincitore Pietro Giusto (Atletica Alba Docilia).

Infine primato personale e prova convincente, sempre sui 1.000 metri, per la junior Asia Zucchino che termina 5° in 3.08.13.