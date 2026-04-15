Atletica | Il gotha del peso a Savona per il Meeting internazionale, battaglia aperta tra Fabbri, Weir, Bukowiecki e Lincoln

Il Meeting internazionale Città di Savona ha una solidissima tradizione nel getto del peso maschile: anche la 15esima edizione, in programma mercoledì 20 maggio (per la prima volta all’interno della fascia Bronze del World Athletics Tour), non farà eccezione, consolidando ulteriormente il livello del cast. Il faro dell’edizione 2026 al Centro polisportivo Giulio Ottolia sarà l’uomo che ha lanciato più lontano di tutti a Savona e (nella storia) tra gli italiani: Leonardo Fabbri, che oggi festeggia 29 anni, torna sulla pedana della Fontanassa, teatro nel 2024 del primo record italiano assoluto della sua carriera con 22,95, una misura che il pesista toscano ha poi ulteriormente migliorato nello stesso anno, portandola a 22,98 nella finale della Diamond League (seconda prestazione europea di sempre). Nel suo palmarès spiccano un argento e un bronzo ai Mondiali outdoor, un bronzo indoor e soprattutto il titolo europeo di Roma 2024. Il rapporto di Fabbri con la Fontanassa è da sempre speciale: tre vittorie (2020, 2024 e 2025), due secondi posti (2019 e 2023) e un terzo (2021). Il 20 maggio Leo troverà anche il compagno di allenamenti Zane Weir, detentore della sesta misura europea della storia con 22,44 e vincitore a Savona nel 2021 (quattro i secondi posti: 2020, 2021, 2022 e 2025). Savona avrà il secondo, il sesto e pure l’ottavo europeo della storia: in quest’ultima casella si colloca il polacco Konrad Bukowiecki, arrivato nel 2019 a 22,25. Bukowiecki, agli Europei oro indoor nel 2017 e argento all’aperto nel 2018, vanta una folgorante carriera a livello giovanile, culminata con l’oro iridato Under 20 a Eugene 2014 (quando era ancora allievo) e il titolo olimpico giovanile nello stesso anno. Habitué di Savona è invece il britannico Scott Lincoln, quarto ai Mondiali indoor meno di un mese fa: detentore di un personale da 21,31, a Savona è stato secondo nel 2024 e terzo nel 2023. Nick Ponzio, un personale da 21,83, alla Fontanassa vinse invece nel 2022 giungendo terzo l’anno passato: sarà anche lui della partita, al pari di un altro azzurro come Riccardo Ferrara, 20,98 di personale, e di Aiden Smith, sudafricano da 20,89 oro all’ultima Universiade.

Con il sostegno di: Comune di Savona, Regione Liguria, Fondazione Agostino De Mari, Unione Industriali Savona, FIDAL e Cus Genova. Main Sponsor: ESI, BCC Pianfei, Transmare, Mondo, Banca Mediolanum, Wintecare, Walter NCC, Athleticon, Sportissimo e Sporting Savona.

Ulteriori informazioni sul rinnovato sito www.meetingsavona.com.