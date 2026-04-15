Pallapugno. Ufficiale il calendario della Serie C2, nel girone A Pieve di Teco e Valle Bormida

L’Ufficio campionati della Fipap ha pubblicato il calendario di Serie C2 di pallapugno che comincerà tra il 25 aprile. Le 13 squadre al via sono state divise in due gironi: Augusto Manzo, Neivese, Pieve di Teco, Pro Spigno, Ricca, Taggese e Valle Bormida nel Girone A; Benese, Ceva, Monastero Dronero, Peveragno, Subalcuneo e Valle Grana nel Girone B. La prima fase, con gare di andata e ritorno, si chiuderà il 17 luglio. Al termine, in base al piazzamento in classifica, tutte le squadre saranno suddivise in quattro gironi con gare di andata e ritorno. Le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno direttamente ai quarti di finale con partite di andata, ritorno ed eventuale spareggio, così come le semifinali e la finale che promuoverà la vincente al campionato di Serie C1.



La Coppa Italia coinvolgerà le miglior squadre dei due gironi di campionato. DalGirone A, al termine dell’andata, le prime quattro classificate accederanno al tabellone finale: le semifinali prevedono gli accoppiamenti 1ª contro 4ª e 2ª contro 3ª, in gara unica sul campo della squadra meglio piazzata. Le vincitrici si sfideranno poi in un’ulteriore gara secca, sempre in casa della miglior classificata, per conquistare l’accesso alla finale. Parallelamente, le squadre del Girone B saranno suddivise in due mini-gironi di qualificazione: Blu (Monastero Dronero, Peveragno e Valle Grana) e Rosso (Benese, Ceva e Subalcuneo). Le prime classificate dei due gruppi si affronteranno in uno spareggio in campo neutro: la vincente otterrà il pass per lafinale che si giocherà domenica 30 agosto, alle 17, nello sferisterio di Madonna del Pasco.

Norme per tutti i campionati

Calendario Serie C2 2026 (campionato)

Calendario Serie C2 2026 (Coppa Italia)

Regolamento Serie C2 2026

Le squadre di Serie C2