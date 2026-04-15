Tennistavolo, conclusa la Serie D3: il Savona "A" vince un girone all'insegna di sportività e integrazione

Si è concluso il campionato regionale ligure di Serie D3 2025/2026, che è stato portato a termine da 22 squadre in rappresentanza di 10 società.

Nella palestra delle scuole medie Guidobono a Savona si è svolto domenica 12 aprile l'ultimo concentramento del girone B, il raggruppamento più partecipato, con 7 squadre della provincia. I precedenti turni erano andati in scena ad Arenzano (1 febbraio e 15 marzo), Toirano (22 febbraio) e Savona (29 marzo), grazie alla piena collaborazione delle tre società coinvolte: ASD Tennistavolo Savona, TT Don Bosco Varazze ASD, ASD Toirano.

Le formazioni coinvolte hanno schierato ben 38 pongisti, di livello decisamente eterogeneo, che si sono affrontati nei 42 incontri di campionato dando vita a numerose partite avvincenti e divertenti, all'insegna di agonismo e sportività. Giocatori di diversa esperienza, molti dei quali alla loro prima stagione ed altri con tanti campionati alle spalle, e differenti età: dalla più giovane Erica Siccardi (9 anni appena compiuti) agli 80 anni di Aldo Malamaci.

La vittoria del campionato è andata al Tennistavolo Savona "A" che, schierando i giovani Alberto Manfrino, Graziano Sangrali, Francesco Mansueto e Cristian Bergamini, ha vinto agevolmente tutti e 12 gli incontri disputati, chiudendo a punteggio pieno e conquistando una meritata promozione in Serie D2, mostrando di avere già le qualità per affrontare la categoria superiore.

Salto di categoria raggiunto anche dal Toirano "A", secondo classificato con 20 punti, battuto solamente nelle due sfide dalla capolista. Un piazzamento ottenuto da Enrico Bessone, Marino Caviglia ed Antonio Quaglia, con preziose presenze di Massimo Ponassi, Marina Vasconi e Ilaria Moreno.

Terza posizione a quota 14 punti per il Tennistavolo Savona "B" (Emanuele Simone, Aldo Malamaci, Simone Perria ed Alessio Di Blasi); quarto posto per il Don Bosco Varazze "Fracchia" (Mohamad Saleh, Paolo Marino, Marina Bruzzone, Roberta Galizia, Bruno Patrone, Giuseppe Basso) con 12 punti.

A seguire, Don Bosco Varazze "Darian" (Fabio Ferrario, Danilo Canale, Giancarlo Sivioli, Matteo Casavecchia, Matteo Cotardo), Toirano "B" (Claudio Siccardi, Emili Pirola, Erica Siccardi, Vittorio Carchero, Arnaldo Bagnasco, Daniele Maalouf) e Toirano "Prendiamoci per Mano".

Quest'ultima formazione, allestita in collaborazione con l'omonima associazione di promozione sociale di Albenga, ha schierato giocatori affetti da Parkinson, che hanno affrontato la competizione con impegno e determinazione, ottenendo un buon numero di successi individuali. Si tratta di Gabriele Dallerice, Mario Ravera e Francesco Marzocca, protagonisti al fianco dell'allenatore Sergio Zuccotti, della caregiver Paola Nocera e di Renato Morgavi.