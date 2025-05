Pallapugno. Il presidente Enrico Costa confermato anche al vertice del Coordinamento delle Discipline Sportive Associate Coni

Enrico Costa, numero uno della Federazione Italiana Pallapugno (Fipap), è stato confermato presidente del Coordinamento nazionale delle Discipline Sportive Associate al Coni per il quadriennio 2024-2028. L’elezione è avvenuta nella mattinata di oggi, venerdì 16 maggio, nel salone d’onore del Coni a Roma. Vicepresidente vicario è Luigi Maggi della Federazione Scacchistica Italiana (Fsi), mentre il presidente della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso Marco Mugnani è stato eletto vicepresidente.



Sono 13 le discipline sportive associate: Gioco Bridge, Canottaggio Sedile Fisso, Dama, Giochi e Sport Tradizionali, Pallapugno, Palla Tamburello, Rafting, Scacchi, Sport Orientamento, Tiro Dinamico Sportivo, Turismo Equestre (Trec-Ante), Twirling e Whusu-Kung Fu. «Ringrazio i colleghi presidenti per avermi rinnovato la fiducia», dice il presidente Costa, che sottolinea come l’incarico: «sia di grande responsabilità verso le federazioni più piccole che necessitano di grandi attenzioni, sia in termini di risorse, sia per la visibilità».