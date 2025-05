Calcio. La Virtus Don Bosco vince i playoff pareggiando contro la Priamar, i varazzini salgono in Prima Categoria

Spettacolare e intensa sfida playoff tra Virtus Don Bosco e Priamar Liguria, conclusasi 1-1 dopo i tempi supplementari. A festeggiare è la Virtus, che grazie ai sei posti promozione garantiti è ormai certa del salto in Prima Categoria.

Dopo un avvio equilibrato, è la Virtus Don Bosco a sbloccare il punteggio al 43′ con Fazio, bravo a colpire di testa su cross dalla sinistra. La Priamar Liguria reagisce nella ripresa e trova il pareggio al 63′ con Amato, abile a ribadire in rete una respinta corta dopo un’azione insistita di Alaza.

Nel finale dei tempi regolamentari, l’episodio chiave: Rebagliati viene espulso (doppio giallo), lasciando i padroni di casa in dieci per tutto il supplementare. Nonostante la superiorità numerica e alcune ghiotte occasioni (palo di Amato, clamoroso errore di Zignego), la Priamar non riesce a trovare il gol decisivo. La Virtus Don Bosco resiste con cuore e si guadagna l’accesso al turno successivo.





Virtus Don Bosco – Priamar 1-1

Marcatori:

44′ Fazio, 64′ Amato

Virtus Don Bosco: Kotsiubynskuiyi, Cimolato, Siri M. (70′ Noro), Dondo (77′ Kola), Siri R., Mordeglia, Rebagliati, Cozzi, Fazio (69′ Giacchello), Sicari, Tomasi (46′ Giusto).

A disposizione: Mantero, Giusto, Rogna, Noro, Giacchello, Valle, Carabetta, Kola, Gallione.

Allenatore: Ponte

Priamar: Selimaj, Curcio, Palmiere (115′ Caicedo), Vaiarini (dal 52′ Monteleone), Cella, Djomi, Rebottaro (87′ Zignego), Pescio, Maggiore (61′ Alaza), Amato, Ranne (78′ Perotti)

A disposizione: Abate, Bovero, Alaza, Monteleone, Zignego, Caicedo, Perotti.

Allenatore: Cella

Arbitro: Santini di Savona