Calcio, Seconda Categoria. Playoff con vista promozione, è il giorno di Cisano - Pietra U21 e Virtus Don Bosco - Priamar

Con sei posti promozione disponibili attraverso i playoff (come ribadito dal Comitato Regionale Ligure), le finali interne ai raggruppamenti provinciali del campionato di Seconda Categoria di fatto metteranno in palio il biglietto per l'accesso in Prima.

Ecco perchè l'esito di Cisano - Pietra Ligure U21 e Virtus Don Bosco - Priamar avrà un peso importantissimo, spalancando di fatto le porte della promozione per il team vincitore.

Le squadre di Porcella e Ponte disputeranno la gara in casa e potranno festeggiare anche in caso di parità al termine degli eventuali tempi supplementari.

Le partite si disputeranno in due fasce temporali differenti. La finale del girone A prenderà il via alle 20:30 a Conscente (dirige Bonavita di Albenga), mentre l'ultimo atto del girone B scatterà alle 16:30 all'Olmo - Ferro (gara affidata a Santini di Savona).