Football Americano. Vista playout per i Pirates, Meini: "Abbiamo bisogno del nostro pubblico"

Nonostante l’ennesima sconfitta rimediata dagli acciaccati Pirates 1984, con un record di 1-8 e lo spareggio dei playout di giugno sempre più vicino, la forza di volontà e la mentalità pirata non sono venute meno nel caldo pomeriggio torinese.

Al Totta Borgaretto finisce 30-0 per i padroni di casa, che salgono a cinque vittorie in campionato e con i playoff meritatamente in tasca.

A segno per Torino due volte Salsa (per lui anche un field goal a tabellino), su passaggi precisi del quarterback import Lewandowsky, e due touchdown su corsa del miglior duo di running back della lega: Tenconi-La Rocca.

Arriva in difesa finalmente un intercetto di Leidi per i liguri, ma, dalla sponda opposta, saranno tre gli intercetti dei Giaguari, con Latorraca sugli scudi per la secondaria piemontese.

Saranno tre anche i sack messi a segno da Torino, con il ritrovato Mensah, Salvi e Capello.

Troppo poco l’attacco ligure, anche con Federico Burato quarterback titolare e il solito improvvisato Baca Ugalde, subentrato in corsa come QB2.

Molte le flag dei padroni di casa, che hanno regalato diverse yard ai Pirati, i quali, per l’ennesimo fallo in linea, si vedono addirittura annullare dalla crew arbitrale un bel TD su corsa del solito Tenconi.

Domenica, finalmente, i Pirati, dopo tanto girovagare per l’Italia (Roma, Varese e Torino in questo mese di maggio), ritroveranno l’abbraccio dei propri tifosi al Pirates Field per l’ultima gara stagionale contro le Aquile Ferrara.

Testa e cuore alla gara di playout, quindi, con la consapevolezza che senza i tanti infortuni forse la stagione sarebbe finita diversamente, perché la volontà e la giusta mentalità ai Pirates di coach Giuso Delalba non sono mai mancate.

In sideline, al termine della gara, ecco le parole del vicepresidente Eugenio Meini:

«Siamo stati costantemente in difficoltà senza i tanti titolari infortunati, e si vede la differenza tra noi e queste forti franchigie, soprattutto dove loro, nei ruoli chiave, hanno giocatori import e di molta esperienza. Domenica finalmente giochiamo in casa e avremo bisogno del nostro pubblico. Testa a domenica e concentrati sui playout, dove sarà vera battaglia contro i Lions Bergamo. Un plauso ai ragazzi che hanno sempre dato tutto, oltre gli infortuni e la fatica.»