Non è stata la Carcarese con l'abito da sera quella vista ieri sera al Corrent ma, come ribadito da mister Battistel nel post partita, le gare a eliminazione diretta si vincono anche con determinazione e sofferenza.

Così è andata ieri contro la Sestrese, grazie anche alle parate di un super Giribaldi.

Cosa migliorare in vista del Vallescrivia? Soprattutto la gestione palla, nel match che metterà in palio un posto per l'Eccellenza.