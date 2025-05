Balùn serie A, l’Imperiese cala il tris: 9-2 al San Biagio e quinto posto in classifica

L’Imperiese centra la terza vittoria consecutiva e consolida la propria risalita in classifica. Nel recupero della terza giornata di campionato, giocato ieri sera allo sferisterio 'Paolo Gandolfo' di Dolcedo, Davide Barroero e compagni si impongono con un netto 9-2 sul San Biagio. Dopo sette turni, la squadra guidata da Aicardi sale così a quota 5 punti e occupa il quinto posto in graduatoria.

Sotto una pioggia fine e costante, i padroni di casa partono forte, dettando il ritmo fin dal primo gioco. Il San Biagio prova a rimanere agganciato alla partita grazie alle iniziative di Dutto, che riesce a conquistare due giochi e a portarne altri due alla 'secca' (parziali di 2-1 e 4-2). Tuttavia, l’Imperiese chiude il primo tempo sul 6-2 e, nella ripresa, prende definitivamente il largo archiviando l’incontro.

Al termine del match, il capitano Davide Barroero ha così commentato la prestazione: "Il risultato del primo tempo è un po’ bugiardo: due giochi li abbiamo vinti alla ‘secca’ per errori sopra rete degli avversari. Però siamo stati bravi a rimontare due giochi partendo da 0-40. Abbiamo giocato da squadra, con determinazione e attenzione. Dutto ha cercato di variare molto in battuta, mettendoci spesso in difficoltà, ma siamo stati tutti molto concentrati. Abbiamo chiuso bene e questo punto ci dà fiducia, anche perché giovedì saremo già in campo a San Rocco di Bernezzo".

Una vittoria importante, dunque, che conferma il buon momento dell’Imperiese e prepara il terreno per il prossimo, delicato appuntamento in trasferta.

IL TABELLINO

Imperiese-Acqua San Bernardo Morra Legnami San Biagio 9-2

IMPERIESE: Davide Barroero, Lorenzo Stalla, Davide Malafronte, Alessandro Re. Dt: Riccardo Aicardi.

ACQUA SAN BERNARDO MORRA LEGNAMI SAN BIAGIO: Davide Dutto, Leonardo Curetti, Andrea Aimo, Lorenzo Falcone. Dt: Diego Fazzone.

Arbitri: Ezio Salvetto e Sergio Giovanni Olivieri.