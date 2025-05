Calcio, Seconda Categoria. Sospesi i playoff, non si giocheranno le gare regionali

La notizia era nell'aria, ma è stata confermata oggi pomeriggio dal Comitato Regionale Ligure.

Le gare regionali playoff del campionato di Seconda Categoria non si disputeranno.

Essendoci infatti sei posti disponibili per il ripescaggio, lo stesso numero dei gironi regionali di Seconda, non sarà necessario stilare una graduatoria d'accesso alla Prima.

Di fatto la ratifica della promozione è arrivata per Cisano e Virtus Don Bosco, in attesa dei pronunciamenti definitivi.

La nota del CR Liguria

In relazione al “Terzo Turno – Fase Regionale” dei play off del Campionato in epigrafe, che prevede la disputa per le n. 06 Società vincenti i play off di ciascun girone del Campionato di Seconda Categoria, di ulteriori n. 04 giornate di gara in ambito regionale con le modalità di cui al Comunicato Ufficiale n. 28/16-17 del 24.10.2024;

visti i Comunicati Ufficiali n. 135 del 06.05.2025 e n. 137 del 13.05.2025 del Dipartimento Interregionale della L.N.D.;

viste le classifiche determinatesi al termine dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria;

preso atto degli esiti della riunione tenutasi lo scorso 20 maggio con i Rappresentanti delle Società (sei) vincenti i play off di ciascun girone del Campionato di Seconda Categoria,

Determina di sospendere la programmazione della fase di play off di cui trattasi in attesa delle determinazioni in merito da parte del Consiglio Direttivo.