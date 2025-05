Calciomercato, Altarese. I giallorossi ripartono dal capitano Luca Crovella: "Mai pensato di poter andare via"

Il comunicato ufficiale:

"Ripartiamo dal capitano. La società ed FcInter1908.it sono felici di annunciare che il nostro capitano Luca Crovella, anche il prossimo anno, indosserà la fascia portata con impegno e sacrificio nella stagione appena conclusa.



“Sono veramente contento che Luca, il Capitano, abbia deciso di continuare a sposare la nostra causa. È bastato veramente uno sguardo decidere di andare avanti insieme. Da lui ripartiamo più carichi e motivati di prima”, ha sottolineato il direttore sportivo Jacopo. Provato

"Che dire da parte mia non c’è mai stata l’intenzione di andare via - ha confermato Luca - anche avendo ricevuto qualche telefonata. Mi è bastato vedere il direttore e il mister per confermare la mia presenza! Come ho sempre detto non è questione di soldi ma di professionalità nel progetto: è inutile nascordelo che qualcosa sta nascendo e poi ho ancora l’amaro in bocca per non essere riuscito con i miei compagni ad raggiungere l’obbiettivo promesso al presidente, e come mi hanno insegnato le promesse vanno mantenute !

Con il lavoro di tutte le persone che ci sono dietro le quinte e la loro serietà e passione non vedo l’ora di rimettermi a disposizione con la mia serietà e professionalità"