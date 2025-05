Calcio, serie D. Ufficiale, Matthew Scuffi lascia l'Imperia e diventa direttore generale della Vogherese

L’Imperia perde un pezzo del proprio organigramma dirigenziale: Matthew Scuffi, fino a pochi giorni fa direttore generale del club di piazza D'Armi, ha ufficialmente lasciato l’incarico per approdare alla Vogherese.

Il patron rossonero Oreste Cavaliere ha voluto fortemente Scuffi, riconoscendone le competenze maturate in anni di esperienza nel calcio, in particolare l'ultima stagione nella società nerazzurra. Scuffi non sarà solo un punto di riferimento per l’organizzazione interna e per la pianificazione strategica del suo nuovo club, ma si occuperà anche di mercato.

La scelta della Vogherese arriva in un momento di rinnovamento, con il patron Cavaliere determinato a costruire una società che possa guardare al futuro con maggiore stabilità e competitività.