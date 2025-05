Calcio. Albenga. Tifo e buon cibo, festa Napoli nel ristorante dei gemelli Graziani

L'eco della vittoria dello scudetto del Napoli si è irradiata in maniera decisa anche in provincia di Savona.

La conquista del quarto titolo tricolore non è stata festeggiata a dovere solo nel capoluogo provinciale, ma anche ad Albenga.

Tantissimi tifosi partenopei si sono ritrovati "Dai Gemelli" il ristorante aperto da Thomas e Gabriel Graziani pochi mesi fa nel cuore della città delle torri.

L'occasione migliore per abbinare la passione per lo sport a tanti piatti iconici della cucina campana: un'accoppiata vincente per celebrare nel migliore dei modi il primo posto in campionato.