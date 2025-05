Calcio, Prima Categoria. Il Masone è in Promozione, Ospedaletti sconfitto al Faraggiana, Luccisano: "Loro più forti"

Non basta la rete del solito Schillaci e una prestazione di tutto rispetto contro una squadra di livello. Nella semifinale dei playoff regionale l’Ospedaletti non riesce a superare il Masone e, ora, si giocherà il terzo posto nel match di domenica prossima contro il Casarza Ligure.

Sul neutro del ‘Faraggiana’ di Albissola partono bene gli orange. Molinari, dopo appena un minuto, si vede neutralizzare la conclusione da Lepri. Il Masone prova a fare la partita, ma senza rendersi pericoloso in area ospedalettese. Calvi ci prova da fuori, ma Bazzoli dice di no. Incessante il pressing dei genovesi, ma senza azioni degne di nota. Al 41’ la grande occasione per il vantaggio ospite: Ottonello parte dalla destra, Cordì lo atterra in area e per l’arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto va Gatto, ma Bazzoli si supera e devia in angolo. Il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Nella ripresa il Masone prova ancora a tenere il pallino del gioco, ma il vantaggio è dell’Ospedaletti. Al 57’ Zito, pescato da un lancio di Sartori, la mette in area per Schillaci che batte il portiere avversario e sigla l’1-0. L’Ospedaletti ha anche la palla del raddoppio, sempre con Schillaci che questa volta entra dalla sinistra ma cerca il passaggio al posto del tiro e l’azione svanisce. Su un ribaltamento di fronte arriva il pareggio del Masone: bella azione al limite di Amaro che pesca l’incrocio e sigla la rete dell’1-1. Ancora Schillaci pericoloso con una conclusione che finisce alta di poco. La rete del definitivo vantaggio del Masone arriva al 75’ con il secondo calcio di rigore concesso dall’arbitro. Su un’incursione in area il direttore di gara vede un fallo molto contestato al limite dell’area e indica il dischetto. Questa volta dagli undici metri va Garzon che non sbaglia, nonostante l’intuizione di Bazzoli che indovina l’angolo. Al minuto 80 arriva anche l’espulsione di Ambesi dalla panchina per proteste, mentre nel finale l’Ospedaletti ha un’altra occasione ma con un tiro debole che non impensierisce Lepri.

Con la sconfitta odierna l’Ospedaletti abbandona l’ipotesi di piazzarsi nei primi due posti regionali, ma si giocherà il terzo domenica prossima nella sfida contro il Casarza Ligure.

“Complimenti al Masone che ha fatto meglio di noi, è una squadra più forte - commenta mister Fabio Luccisano al termine della partita - ora andiamo a giocare l’ultima partita domenica. Adesso siamo un po’ stanchi ed è un peccato”.





Ospedaletti - Masone 1-2

Marcatori: 57’ Schillaci, 63’ Amaro, 75’ Garzoni (r)

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Cordì, 3 Cianci, 4 Sartori, 5 Bacciarelli, 6 Russo (77’ 16 Colucci), 7 El Kamli (52’ 20 Cosenza (80’ 18 Angeli)), 8 Molinari, 9 Zito, 10 Grifo (75’ 15 Barbagallo), 11 Schillaci

A disposizione: 12 Calcina, 13 Siberie, 14 Ambesi, 17 Cascone, 19 Saih

Allenatore: Fabio Luccisano

Masone: 1 Lepri, 2 Macciò L., 3 Pirlo, 4 Parodi, 5 Amaro (68’ 18 Bassi), 6 Sabeur (90’ 14 Bardi), 7 Calvi, 8 Garzon, 9 Gatto (90’+3 17 Macciò M.), 10 Volpe, 11 Ottonello

A disposizione: 12 Odone, 13 Bottino, 15 Pizzorno, 16 Galletti

Allenatore: Massimiliano Bruzzone

Arbitro: Pietro Francesco Donati (Chiavari)

Ammoniti: Russo, Bacciarelli, Garzon, Macciò M.

Espulso: 80’ Ambesi