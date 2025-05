Savona, non sono previste nuove tribune all'impianto della Fontanassa. Assessore Rossello: "Sarebbe invasivo"

Non sono mancate le discussioni sui pochi posti disponibili, se non a invito, per poter assistere al Meeting Internazionale Città di Savona con i savonesi che si sono chiesti la motivazione del perché nell'impianto non sia prevista un'area per il pubblico oltre alla piccola struttura già presente.

"Non è previsto nessun intervento perché aumentare la capienza ulteriormente della Fontanassa sarebbe invasivo - ha detto l'assessore allo sport Francesco Rossello - Dovrebbero nel caso essere create delle tribune lato via Fontanassa Superiore, che limiterebbero però le gare. È molto attrattivo il Meeting perché è legato al fatto che gli atleti sono più liberi e hanno più spazio.

Rischieremo di snaturare una caratteristica positiva".

"Non si vuole non rispettare le richieste del pubblico di poter partecipare al Meeting. Stiamo comunque sopperendo a questo organizzando l'incontro con gli atleti giorno dopo per dare la possibilità di conoscerli" conclude Rossello.