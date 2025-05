Pallanuoto. La Rari Nantes Savona riparte da Rizzo e Figlioli: "Pedine fondamentali"

La Rari Nantes Savona ha già posto solide basi per la nuova stagione. Dopo un’annata da protagonista — culminata con il terzo posto in Serie A1, che garantisce l’accesso alla fase a gironi della prossima LEN Euro Cup, un prestigioso piazzamento tra le migliori otto squadre di Champions League e il secondo posto in Coppa Italia — il club biancorosso è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia.

Come già noto, la squadra ripartirà dal capitano Valerio Rizzo. Al suo fianco è stata confermata anche la presenza di Pietro Figlioli, fugando così ogni dubbio sulla permanenza del due volte campione del mondo.

"La BPER R.N. Savona comunica di avere raggiunto, in data odierna, l’accordo per la prossima stagione agonistica, con gli attaccanti Valerio Rizzo e Pietro Figlioli - si legge nella nota del sodalizio biancorosso - La Rari comincia così, con la riconferma di due pedine fondamentali, la costruzione della squadra del prossimo anno".

Valerio Rizzo, super capitano biancorosso, afferma: “Sono fiero di far parte di questa famiglia anche la prossima stagione. Ci tenevo molto ad essere ancora il capitano della squadra. Mi sento un giocatore più che utile … anzi forte e non vedo l’ora di ricominciare. Vado in piscina da quando avevo 7 anni e continuerò a farlo con lo stesso entusiasmo e lo stesso impegno per la Rari”.

Pietro Figlioli, bomber implacabile dal palmares ineguagliabile, commenta: “Sono contento di restare a Savona e di poter continuare a dare il mio contributo a questa squadra. Sono anche molto curioso di provare le nuove regole che saranno introdotte nella prossima stagione. Sarà un anno nuovo per tutti perché le nuove regole cambieranno tutto il gioco. Ai tifosi dico di venire a sostenerci in piscina sempre più numerosi perché ci impegneremo al massimo per far vivere di nuovo grandi emozioni”.