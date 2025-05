Rari Nantes Cairo: 3 atleti convocati agli europei giovanili Lifesaving in Polonia

Dopo 6 giorni intensi di gare in piscina e mare, la RN Cairo si laurea come squadra giovanile più forte d’Italia per quanto riguarda la parte a mare stravincendo il Campionato Italiano Youth. Nikki Pregliasco vince tre ori a tavola, canoa e ocean dimostrando di essere la giovane più promettente d’Italia, tripletta di podi tutti cairesi per i maschi nella Canoa (oro Jacopo Pizzorno, argento Mattia Patuto e bronzo Matteo Pizzorno), e nell’ocean maschile (oro Mattia Patuto, argento Matteo Pizzorno e bronzo Jacopo Pizzorno), doppietta nella tavola (oro Mattia Patuto e bronzo Matteo Pizzorno).



Completano i risultati Nikki Pregliasco 6^ nel frangente e Gabriel Ogici 5^ OCEAN, 9^ tavola. Grazie ai risultati delle gare Nikki Pregliasco, Mattia Patuto e Matteo Pizzorno sono stati convocati dalla nazionale italiana giovanile per gli europei Youth LIFESAVING che si svolgeranno in Polonia (Sczcecin/ Miedzyzdroje) dal 24 agosto al 1 settembre 2025. Risultato incredibile per una piccola realtà ma con grande impegno e sacrifici da parte del tecnico Adriano Aondio e dei ragazzi tutto è possibile.