Nuoto artistico | Il Doria Nuoto Loano torna da Napoli con buoni riscontri in ogni categoria

Per la prima volta Napoli ha ospitato la Manifestazione Nazionale di Nuoto Artistico riservata alle categorie Juniores, Seniores e Assolute.

La Doria Nuoto Loano ha preso parte a uno degli appuntamenti più importanti della stagione, schierando le proprie atlete con grande entusiasmo e ottenendo ottimi riscontri in tutte le categorie in gara.



Categoria Juniores – Duo (venerdì)

Nel primo giorno di gare sono scesi in acqua i duo juniores.

Sofia Ghigliazza e Beatrice Mino hanno presentato una buona esecuzione, caratterizzata da energia e crescente affiatamento: un duo formato solo da questa stagione, che ha saputo conquistare un piazzamento a metà classifica, evidenziando progressi importanti.

Ottima prova anche per Maya Ordine e Giorgia Zanoni (riserva Giulia Maria Manni). La coppia, ormai consolidata, ha ottenuto un eccellente 7° posto nelle eliminatorie grazie a una performance solida e a un alto punteggio nell’impressione artistica. In finale hanno confermato il buon livello espresso, chiudendo la gara tra le prime dieci coppie d’Italia.



Categoria Assolute – Solo

Nella mattinata di sabato è stata la volta di Maya Ordine nella categoria Assolute. L’atleta ha affrontato una gara di altissimo livello con determinazione ed emozione, gestendo anche la forte tensione legata a una competizione così importante.

Specialista del ruolo di singolista fin dalle categorie Esordienti B, dopo le eliminatorie ha conquistato l’accesso alla finale, migliorando il proprio punteggio e risalendo di una posizione in classifica. Ha così chiuso con un ottimo ottavo posto su 42 esercizi in gara.



Categoria Duo Senior + Junior

Nel primo pomeriggio è sceso in acqua il duo composto da Giada Delitala e Matilde Marino. Anche per loro si tratta del primo anno di collaborazione, ma fin da subito hanno mostrato intesa, energia e grande determinazione.

La prova è stata complessivamente positiva, seppur condizionata da un piccolo errore di esecuzione che ha inciso sul punteggio finale. Le atlete hanno comunque ottenuto un 12° posto, collocandosi a metà classifica in una competizione nazionale molto qualificata.



Categoria Squadra Juniores

A chiudere la manifestazione è stata la squadra juniores formata da Sofia Ghigliazza, Giulia Maria Manni, Beatrice Mino, Matilde Marino, Giorgia Zanoni e Maya Ordine. La squadra ha gareggiato con una formazione ridotta a 6 elementi, subendo così una penalizzazione di un punto rispetto alle 8 previste.

L’esercizio ha mostrato una buona partenza, ma alcune sbavature nella seconda parte non hanno permesso una risalita in classifica. Nonostante ciò, la squadra ha concluso con un positivo 18° posto su 37 esercizi in gara.