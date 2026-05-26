Vela | C'è anche la mano di Rinaldo Agostini nel trionfo di Artica II alle Grandi Regate di Sanremo

Il presidente della Marina di Alassio, Rinaldo Agostini, del Circolo Nautico al Mare, su Artica II della Marina Militare ha contribuito alla vittoria della leggendaria imbarcazione alle Grandi Regate Internazionali di Sanremo 2026, dove ha gareggiato nel fine settimana appena trascorso nella Classe Sangermani. Oltre al primo posto, anche un secondo posto nella Classifica Generale Yacht Classici e contemporaneamente l’Imbarcazione della Marina Militare vince anche la Classifica Combinata Vele e Sapori.

Agostini, invitato a bordo della storica imbarcazione del 1956 dal Contrammiraglio Roberto Schenone Bottazzi, direttore dello Sport Velico della Marina Militare che ha recentemente firmato la Piastrella del Muretto di Alassio, ha condiviso il timone con lo stesso Contrammiraglio e il Capitano di Vascello Domenico Tricarico della Sezione Velica della Marina Militare di La Spezia.

"Ho avuto l’onore di essere invitato a bordo di questa splendida imbarcazione del Cantiere Sangermani di Lavagna - ha sottolineato il presidente Rinaldo Agostini - e sono molto felice di aver contribuito alla vittoria degli uomini della Marina Militare, che hanno ottenuto anche uno splendido terzo posto, con l’Imbarcazione Penelope, capitanata dal direttore sportivo di Marivela Alessandro Carpitella con il nostromo Michele Renna".